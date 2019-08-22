Москва, , 09:20 — REGNUM

Нефть торговалась 21 августа в довольно волатильном режиме. После кратковременного рывка выше отметки $61 за баррель впервые за неделю, Brent совершила отскок и закрылась под уровнем $60 с небольшим внутридневным повышением, заявил корреспонденту ИА REGNUMэксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Рост котировок отчасти ограничил фактор сильного доллара, который продолжил укрепляться после публикации протокола ФРС. Документ не дал инвесторам четких намеков на полноценный цикл смягчения политики, хотя и указал на беспокойство по поводу недавней динамики доходности облигаций.

Причем американская валюта может еще сильнее укрепиться до конца недели, если Пауэлл в ходе своего выступления также воздержится от откровенно мягких заявлений», — пояснил эксперт.

Тем временем отчет минэнерго показал, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в США сократились после двух недель роста, но на меньшую величину, чем предполагал прогноз. Так, объемы снизились на 2,7 млн баррелей против прогноза на уровне — 3 млн баррелей. При этом запасы бензина и дистиллятов выросли на 300 тыс. и 2,6 млн баррелей соответственно.

«Неудачные попытки роста котировок подтвердили, что Brent пока не готова к выходу из диапазона, а понижательные риски на рынке сохраняются. Сегодня, 22 августа, на утренней сессии фьючерсы торгуются с понижением, тестируя локальную область поддержки $59,50, которая преграждает путь к уровню $59», — отметил Николаев.

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