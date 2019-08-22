Южно-Сахалинск, , 09:22 — REGNUM

Сахалин сохраняет нулевой госдолг — это единственный регион в ДФО, не имеющий никаких долгов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Сахалин единственный в ДФО регион, который обходится без кредитов

По данным Минфина РФ, на 1 августа небольшой долг имеется у муниципалитетов, но и он стабильно снижается — с 2,411 млрд в июле до 2, 276 в августе.

Как сообщало ИА REGNUM, Сахалинская область по данным Минфина, не имеет государственного долга на протяжении многих лет.