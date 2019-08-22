Душанбе, , 09:17 — REGNUM

Объем валового внутреннего продукта (ВВП) Таджикистана по итогам 2020 года прогнозируется на уровне 87,3 млрд сомони ($9 млрд), что на 7,3% больше, чем планируется в 2019 году. Об этом 22 августа сообщает издание Asia-Plus.

Отмечается, что профильные ведомства завершают разработку проекта бюджета Таджикистана на 2020 год. Планируется, что дефицит бюджета в 2020 году составит 350 млн сомони ($36,1 млн) или 0,4% от ВВП.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2019 года объем валового внутреннего продукта Таджикистана составил 31,3 млрд сомони ($3,32 млрд), что на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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