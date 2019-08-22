Москва, , 09:14 — REGNUM

Нефтяная госкомпания Венесуэлы PDVSA уменьшила долг перед «Роснефтью» по авансам до $1,1 млрд во втором квартале 2019 года. Об этом говорится в презентации «Роснефти».

За квартал Венесуэла сократила долг на $0,7 млрд — с $1,8 млрд. Ранее PDVSA последовательно гасила долг перед российской стороной.

Так, в конце 2017 года долг PDVSA перед российской компанией по выданным авансам составлял $4,6 млрд, в конце марта 2018 года — $4 млрд, в конце июня — $3,6 млрд, в конце сентября — $3,1 млрд, в конце декабря — $2,3 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, экономические и политические отношения Москвы и Каракаса продолжаются на фоне кризиса в Венесуэле и давления, которое оказывают на эту страну США.

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