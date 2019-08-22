Петропавловск-Камчатский, , 09:13 — REGNUM

Камчатка не наращивает, но и не снижает объём собственного госдолга. Как и ранее, он находится на уровне 4,1 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По данным Минфина РФ, на 1 августа львиную долю долга Камчатки составляют банковские кредиты — 3,1 млрд рублей. 1 млрд приходится на государственные ценные бумаги. Бюджетных кредитов у Камчатки нет.

Как сообщало ИА REGNUM, Камчатка стабильно удерживает объём госдолга на уровне 4,1 млрд рублей.