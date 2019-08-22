Ташкент, , 09:04 — REGNUM

Узбекистанский автопроизводитель «UzAuto Motors СНГ» планирует возобновить поставки автомобилей марки Ravon на российский рынок, сообщает 22 августа издание «Подробно.uz».

Отмечается, что завод «УзАвтоМоторс» планирует наладить поставки автомобилей Ravon R4, Ravon R2 и Ravon Nexia R3. Поставки в Россию были прекращены с мая 2018 года из-за пересмотра ценовой политики. В компании заявили, что планируют стать лидером в массовом сегменте доступных автомобилей.

Отметим, стоимость автомобиля Ravon R2 в России составит от 646 тыс. рублей, Ravon Nexia R3 — от 671 тыс. рублей и Ravon R4 — от 678 тыс. рублей.

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