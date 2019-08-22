Магадан, Магаданская область, , 09:01 — REGNUM

Общий государственный долг Магаданской области уменьшился за месяц на 100 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На основании данных Минфина РФ, на 1 августа общий госдолг Колымы — 15 138 628 000 рублей, в том числе: госбумаги — 1 млрд рублей, кредитные обязательства — 14,1 млрд рублей. Долгов по госгарантиям нет.

Муниципальные долги остаются без изменений уже несколько месяцев — 2,2 млрд рублей

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Как сообщало ИА REGNUM, на 1 июля госдолг Колымы составил 15,2 млрд рублей.