Бор, Нижегородская область, , 08:54 — REGNUM

В Арбитражный суд Нижегородской области поступил иск ФНС России к ООО «Шиморский судоремонтный-судостроительный завод» из нижегородского города Бор. Иск к производству пока не принят, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило 19 августа 2019 года, сумма исковых требований — 4 124 981,3 рубля. Подробности спора неизвестны.

По данным ЕГРЮЛ, ответчик учреждён 29 апреля 2013 года, его уставный капитал — 50 тыс. рублей. Основной вид деятельности — ремонт и техническое обслуживание судов и лодок.

Директор — Игорь Ширкин, но в выписке ЕГРЮЛ есть уточнение, что «сведения недостоверны (заявление физического лица о недостоверности сведений о нем)». Собственники — Олег Афенин (доля — 20%) и московское ООО «Содействие», учреждённое Сергеем Ермаковым в 2005 году. Ермаков также является учредителем нижегородских ООО «Коммунальщик"и ООО «Ес-Риэлти».

Напомним, больше года на рассмотрении суда находится банкротный иск, поданный также налоговой службой к градообразующему предприятию Городца — ООО «Городецкий судоремонтный завод». Старейшее предприятие, где работают порядка 600 человек, пытается найти выход из кризисной ситуации и решить дело миром. Ситуация усложнилась иском одного из банков, потребовавшего выплаты 92 млн рублей долга и наложения взыскания на предметы залога. Заседание суда назначено на 11 сентября.

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