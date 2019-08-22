Тихвин, Ленинградская область, , 08:41 — REGNUM

Тихвинский вагоностроительный завод вывел на испытания вагоны-платформы для перевозки крупнотоннажных контейнеров, изготовленные для немецкой компании Deutsche Bahn. Об этом сообщила пресс-служба российского предприятия.

Железная дорога Иван Шилов © ИА REGNUM

За несколько месяцев опытные вагоны пройдут стационарные и ходовые испытания. В частности, специалистам предстоит проверить прочность конструкции рамы, амортизацию, работу тормозной системы и безопасность движения по извилистому пути, а также провести ряд других мероприятий.

Всего в рамках контракта будет произведено 160 вагонов-платформ сочлененного типа Sggrs80. Их конструкция позволяет обеспечить грузоподъемность 108,6 тонны и возможность безопасно перевозить контейнеры ISO, танк-контейнеры и сменные интермодальные кузова брутто до 36 тонн разных типоразмеров. Вагон будет предназначен для эксплуатации по колее 1435 мм.

Deutsche Bahn AG — немецкая компания, крупнейший железнодорожный оператор и владелец инфраструктуры в европейских странах. Юридически является акционерной компанией со стопроцентным государственным участием.

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