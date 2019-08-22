Вашингтон, , 08:33 — REGNUM

Дефицит федерального бюджета США растёт быстрее, чем предполагалось. Так, накануне, 21 августа, управление Конгресса по бюджету (СВО) повысило свою оценку прогнозируемого дефицита. Теперь прогнозируется, что в 2019 финансовом году (напомним, финансовый год в США завершается в сентябре) этот показатель достигнет $960 млрд, а уже в 2020 финансовом году составит $1 трлн, сообщает CNN.

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Ранее CBO оценивал дефицит в $ 896 млрд на 2019 год и $892 млрд на 2020 год. Напомним, министерство финансов США в августе сообщало, что дефицит бюджета США уже достиг $ 867 млрд за первые десять месяцев финансового года, увеличившись на 27% за это время в прошлом году.

В управлении Конгресса США по бюджету накапливающийся при администрации главы Белого дома Дональда Трампа долг страны объяснили отчасти сокращением налогов на $1,5 трлн, законопроектом о бюджете, достигнутым Трампом и Конгрессом, а также бюджетной сделкой, подписанной американским лидером и призванной увеличить государственные расходы на сотни миллиардов долларов.

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«CBO прогнозирует, что недавняя бюджетная сделка добавит $1,5 трлн плюс проценты к нашему быстро растущему долгу в течение следующего десятилетия», — отметил генеральный директор фонда Питера Г. Петерсона Майкл Петерсон.

Как сообщало ИА REGNUM, дефицит бюджета США за 2018 финансовый год составил $779 млрд. Это был самый большой бюджетный дефицит в Штатах за последние шесть лет. За десять месяцев текущего финансового года этот показатель достиг $866,8 млрд и превысил прошлогодний на 27%.

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