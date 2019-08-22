Челябинск, , 08:32 — REGNUM

В Челябинской области Каслинское шоссе будет отремонтировано в сентябре. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

На состояние дороги ранее часто жаловались жители Озёрска, Каслинского района, а также Снежинска, которые ею активно пользуются. В итоге власти решили провести капитальный ремонт. Сметная общая стоимость работ превысила 100 млн рублей.

Сейчас уже отремонтирован первый участок от Каслей до границы Озёрска, протяжённостью 6 км. А в сентябре строители обещают сдать второй участок этой дороги.