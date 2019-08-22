Сеул, , 08:31 — REGNUM

В 2020 году фермеры в Южной Корее могут сократить посевную площадь лука и чеснока. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей исследовательского института Korea Rural Economic Institute.

Согласно результатам опроса, проведенного среди 1200 фермеров, посевная площадь сократится на 18,4%.

В частности, посевную площадь в провинции Чолла-Намдо намерены сократить на 27,6%, на Чеджу — на 14,9%, в провинции Кёнсан-Намдо — на 10,1%. С другой стороны, посевную площадь в провинциях Кёнгидо и Канвондо, напротив, планируют увеличить на 21,4%, а в провинции Чолла-Пукто — на 12,1%.

«В этом году цены на лук резко упали, фермеры не хотят уйти в убыток, поэтому сокращают посевные площади, — сообщили представители исследовательского института. — В этом году урожай лука был больше, чем в прошлом году. Существует вероятность, что запасы лука могут не закончиться до следующего года».

Специалисты отметили, что посевная площадь чеснока в среднем сократится на 9%, что на 3% больше по сравнению с текущим годом.

В частности, в провинции Кёнгидо и Канвондо посевная площадь чеснока сократится на 12,7%, в регионе Хонам — на 12%, на Чеджу — на 6%.

С другой стороны, посевная площадь в регионах Чхунчхондо и Ённам — на 13,1% и 10,9% соответственно.