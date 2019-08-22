Посёлок городского типа Богатые Сабы, Татария, , 08:26 — REGNUM

В Арбитражный суд Татарии поступил банкротный иск к ООО «Сабинский молочный комбинат» из Сабинского района, которым уже свыше 18 лет руководит брат главы республики Раис Минниханов. Исковое заявление пока не принято, дата слушаний не назначена. Истцом выступает налоговая служба, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление зарегистрировано 20 августа 2019 года. Иск к ООО подан УФНС по РТ. Сумма исковых требований — 13 585 668,59 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, компания учреждена 27 сентября 2017 года, уставный капитал — 10 тыс. рублей, основной вид деятельности — производство молока (кроме сырого) и молочной продукции. Директор — Роман Трофимов. Владельцы — Реналь Галиев (25% доли) и Александр Никитин (75%). По открытым данным, среднесписочная численность работников компании — 105 человек.

Никитин также имеет бизнес-интересы в Башкирии, где выступает единственным учредителем ООО «Башмилк Агро», ООО «Агрохолдинг «Башмилк» и ООО «Чекмагушевский молочный завод».

В июне 2019 года ООО «Сабинский молочный комбинат» проиграло иск районному исполкому и палате имущественных и земельных отношений Сабинского района, но интерес представляет не предмет иска, а детали, которые выяснились в ходе этих слушаний. Так стало известно, что в ноябре 2017 года ООО «Чекмагушевский молочный завод» приобрёл в собственность у АО «Татагролизинг», ряд объектов недвижимости, в том числе здание молзавода с цехами, сырохранилище. А в декабре 2018 года уже сабинское предприятие выкупило у башкирского общества эти объекты. Таким образом, ООО «Сабинский молочный комбинат» фактически был создан на базе мощностей некогда крупнейшего агрохолдинга «ВАМИН Татарстан», который на сегодня обанкрочен.