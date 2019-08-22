Москва, , 08:18 — REGNUM

Министерство финансов России может повысить налог на добычу полезных ископаемых на нефть для компенсации 600 млрд рублей льгот разрабатывающим Приобское месторождение «Роснефти» и «Газпромнефти», сообщает 22 августа «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Какой именно объем повышения налога на добычу нефти необходим для компенсации льгот, не уточняется. Ведомство также планирует установить тариф на попутный нефтяной газ, пишет издание. Вместе с тем Минфин может добиться уменьшения размера вычета НДПИ при снижении нефтяных котировок.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года стало известно, что «Роснефть» рассматривает возможность создания арктического кластера для решения задачи — достижения до 2024 года 80 млн тонн грузопотока по Северному морскому пути.

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