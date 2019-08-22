Уфа, , 08:16 — REGNUM

500 млн рублей планируют потратить на закупку дорожной техники в Башкирии. Указ об этом подписал врио главы Башкирии Радий Хабиров, 21 августа сообщается на официальном интернет-портале правовой информации республики.

В сообщении говорится, что 500 млн рублей сначала внесут в уставный капитал компании «Башкиравтодор», затем эти деньги потратят на закупку техники.

Согласно указу, технику планируют закупить для приведения в надлежащее состояние автодорог и обеспечения на них безопасности.