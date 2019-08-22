Нур-Султан, , 08:11 — REGNUM

По состоянию на 1 августа 2019 года в Казахстане было зарегистрировано 44,7 тыс. новых действующих субъектов малого и среднего бизнеса, что на 6,5% меньше, чем годом ранее. Об этом 22 августа сообщает издание EnergyProm со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

За год доля новых субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) сократилась с 17,7% до 15,2%. В Алма-Ате количество новых компаний МСБ выросло на 19,7%, до 17,6 тыс., в Нур-Султане — сократилось на 49,6%, до 4,7 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 июня 2019 года количество действующих малых и средних предприятий в Казахстане составило 1,31 млн, что на 10,2% больше, чем годом ранее.

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