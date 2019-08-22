Казань, , 07:51 — REGNUM

Глава Татарии Рустам Минниханов, отвечая на вопросы журналистов о реализации планов, включённых в национальные проекты, на которые республике выделены миллиарды рублей из федерального бюджета, заявил, что главный ответственный за всё он, и добавил, что работать будут так, чтобы «не краснеть перед руководством страны, перед нашим президентом». Об этом он заявил на встрече с представителями ведущих СМИ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Рустам Минниханов на встрече с представителями ведущих СМИ республики Фото: Марсель Бадыкшин, предоставлено пресс-службой главы республики

Уточнив, что 12 ключевых направлений потребуют существенных вложений, Минниханов заявил, что «республика пока не подводила»: «Будем работать так, чтобы не краснеть перед руководством страны, перед нашим президентом».

Отвечая на вопрос о персональной ответственности за достижение результативности, глава Татарии добавил:

«Самый главный ответственный — это я. Пока работаю руководителем республики, за все отвечаю я. По направлениям — здравоохранение, социальная сфера, агропромышленный комплекс — у нас есть вице-премьеры, все они ответственные. Ну и, конечно, начальник штаба — это премьер-министр».

Напомним, на сегодня регион принимает участие в 49 федеральных проектах, также заключены 48 соглашений по региональным проектам. Татария по пяти направлениям получит субвенции. Отдельно на нацпроекты за три года в республике потратят 53 млрд рублей, из которых 34,8 млрд рублей предоставит бюджет страны, а оставшиеся 18,2 млрд рублей — средства республиканского бюджета. По данным минэкономики РТ, на сегодня по нацпроектам уже заключено 80% контрактов от плана (359). По оставшимся тендеры пройдут и договорённостей достигнут до конца сентября 2019 года.

За 2019 год нацпроекты потребуют в Татарии 24,6 млрд рублей, из которых 17,5 млрд рублей — федеральные средства, а оставшиеся 7,1 млрд рублей выделят из бюджета республики.