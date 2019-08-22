Ульяновск, , 07:50 — REGNUM

В Ульяновской области более 50 млн рублей выделяется на ремонт участка дороги в Ульяновском районе. Соответствующее извещение о проведении аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком является ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области». Победитель конкурса должен будет отремонтировать дорогу Новоульяновск — Липки (км 4+100 — км 4+300) в Ульяновском районе. Работы должны быть завершены при подписании контракта до 1 августа 2020 года.

Начальная (максимальная) цена контракта определена в сумме 50 240 938 рублей. Источник финансирования — региональный бюджет (казенные учреждения и органы власти), дорожный фонд Ульяновской области на 2020 год.

Что касается гарантийных обязательств, то на основание дорожной одежды предлагается срок гарантии установить на шесть лет, на нижний и верхний слои покрытия — четыре года, на работу водопропускных труб — восемь лет, на подпорную стенку — десять лет.