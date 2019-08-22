Москва, , 07:36 — REGNUM

Сегодня, 22 августа, президент РФ Владимир Путин встретится с руководителями угледобывающих регионов России. Встреча состоится в преддверии Дня шахтёра, сообщается на сайте Кремля.

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Планируется обсудить текущую ситуацию в угольной отрасли, а также стратегию развития угледобывающей промышленности до 2035 года.

На встречу с главой государства приглашены губернаторы Кемеровской и Новосибирской областей, Якутии, Хакасии, Красноярского и Забайкальского краёв.

Как сообщало ИА REGNUM, День шахтера в России отмечается в последнее воскресенье августа. В 2019 году он выпадает на 25 августа.

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