Южно-Сахалинск, , 07:43 — REGNUM

Власти Сахалинской области приняли решение о субсидировании авиабилетов на рейсы авиакомпании «Аэрофлот». На эти цели из бюджета будет выделено 2,6 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Это предварительная сумма, которая может быть изменена, в зависимости от тарифов, установленных «Аэрофлотом». Рейсы Южно-Сахалинск — Москва — Южно-Сахалинск должны возобновиться с 27 октября 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, с просьбой вернуть в островной регион «Аэрофлот» врио главы области Валерий Лимаренко обратился к главе российского правительства во время визита Дмитрия Медведева на Сахалин.