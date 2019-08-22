Самара, , 07:36 — REGNUM

Платные парковки появятся в Самаре летом 2020 года. Об этом, как передает «Комсомольская правда», сообщил руководитель департамента транспорта Самары Сергей Маркин во время прямого эфира.

По его словам, сейчас местные власти готовят документы для проведения конкурса по выбору подрядчика, который и организует в центре города платные парковки.

Маркин добавил, что идея создания платных парковок в центре города возникла еще в 2014 году.

Напомним, что власти Самары планировали создать платные парковки в центре города уже в 2019 году, но сроки проведения конкурса сдвинули.