Вашингтон, , 07:22 — REGNUM

Самая большая проблема Германии заключается в её внутренней политике, а не в ухудшении международной обстановки, заявил эксперт Симон Тилфорд в статье для издания The Foreign Policy.

По словам Тилфорда, высокая степень зависимости экономики Германии от экспорта является следствием внутренней политики страны, которой она придерживалась в течение последних 15 лет или около того.

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«Самая большая проблема ФРГ связана с её внутренней политикой, а не с ухудшающейся международной обстановкой. Германия может достаточно легко обеспечить увеличение внутреннего потребления и компенсировать ослабление внешнего спроса», — заявил эксперт.

Тилфорд добавил, что правительство Германии могло бы снизить налоги для групп населения с низким и средним уровнем доходов, повысить заработную плату в государственном секторе и запустить крупную государственную инвестиционную программу.