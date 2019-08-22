Вашингтон, 22 августа 2019, 07:22 — REGNUM
Самая большая проблема Германии заключается в её внутренней политике, а не в ухудшении международной обстановки, заявил эксперт Симон Тилфорд в статье для издания The Foreign Policy.
По словам Тилфорда, высокая степень зависимости экономики Германии от экспорта является следствием внутренней политики страны, которой она придерживалась в течение последних 15 лет или около того.
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Тилфорд добавил, что правительство Германии могло бы снизить налоги для групп населения с низким и средним уровнем доходов, повысить заработную плату в государственном секторе и запустить крупную государственную инвестиционную программу.