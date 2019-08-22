Барнаул, , 07:09 — REGNUM

За январь-май 2019 года темп роста кредитования предпринимательства в Алтайском крае превысил общероссийский показатель (112,1%) и средний по Сибирскому федеральному округу (97,7%). Такие данные корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 22 августа, в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры со ссылкой на отделение Сибирского главного управления Центрального банка РФпо Алтайскому краю.

Всего за этот период объем кредитов, привлеченных субъектами предпринимательства, составил 34,4 млрд. рублей (в том числе индивидуальными предпринимателями — 4,3 млрд. рублей).

«По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, малый и средний бизнес Алтайского края на 14,9% увеличил объем привлекаемых банковских средств, в том числе — индивидуальные предприниматели — на 37,8%», — отметили в профильном управлении.

Напомним, в мае 2019 года Управление федеральной налоговой службы России по Алтайскому краю сообщило, чтоалтайские предприниматели стали платить больше налогов. Отмечалось, что предпринимательство в Алтайском крае теперь обеспечивает треть налоговых поступлений.