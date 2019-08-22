Улан-Удэ, , 07:06 — REGNUM

Готовность котельных Бурятии к отопительному сезону отстаёт от запланированного графика на 15%. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства строительства республики, показатели не выполнили Закаменский и Селенгинский районы.

«Есть проблемы у муниципалитетов и с нормативным запасом топлива», — отмечают чиновники.

Нормативный запас на сентябрь есть только в шести районах и Улан-Удэ. Главной причиной отставания, как считают в министерстве, стала задолженность предприятий ЖКХ за ранее поставленное топливо и отсутствие договоров на поставку топлива в новый отопительный сезон.

В то же время с небольшим опережением идёт подготовка к зиме водопроводных сетей, средний процент по республике составляет 78%. Тепловые сети при установленном в графике нормативе в 75%, готовы на 81%.

Напомним, в республике прошёл соцопрос по вопросу вариантов оплаты за тепло. Как сообщало ИА REGNUM, жителям предложили выбрать между платежами равными частями в течение года или по факту потребления.

Подробнее о результатах: Жителей Бурятии расколол вопрос о вариантах оплаты за тепло