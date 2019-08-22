Новосибирск, , 06:33 — REGNUM

На обновление приборной базы 14 академических институтов Сибирского отделения РАН получат из федерального бюджета 970 млн рублей. Средства выделены в рамках национального проекта «Наука» и будут предоставлены в качестве грантов. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Новосибирской области, указанная сумма — это более 20% от общероссийского объёма по данной программе.

Собственные заявки на получение средств подавали 15 институтов Новосибирского научного центра, не получил их только один. Самый большой грант в 178 млн рублей выделен Институту ядерной физики имени Г.И. Будкера СО РАН. По 100 млн рублей и более получат Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН и Институт «Международный томографический центр» СО РАН.

Отметим, что развитие научной инфраструктуры Новосибирского научного центра — частью проекта «Академгородок 2.0». На его территории планируется создать ряд уникальных установок класса «мегасайенс» в области нейтронных и синхротронных исследований, таких как ЦКП Сибирский Кольцевой Источник Фотонов («СКИФ»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Новосибирской области сообщили, что регион готов двукратно увеличить ресурсы территории под синхротрон в случае соответствующего решения на федеральном уровне.

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