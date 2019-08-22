Кольцово, Новосибирская область, , 05:13 — REGNUM

В новосибирском Биотехнопарке проведён аудит, сообщили ИА REGNUM в правительстве Новосибирской области.

Напомним, ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе выездного совещания на площадке Биотехнопарка в наукограде Кольцово, сообщил о поставленной задаче — к середине 2020 года вывести Биотехнопарк на безубыточность.

Читайте также: Новосибирские власти пытаются вывести Биотехнопарк на безубыточность

Как рассказали генеральный директор АО «АИР» Александр Зырянов и гендиректор АО «УК «Биотехнопарк» Александр Иванов, в октябре прошлого года было заключено соглашение о сотрудничестве между АО «АИР» и АО «УК «Биотехнопарк».

За это время прошёл аудит документации кадрового делопроизводства, были приведены в соответствие с действующим законодательством локально-нормативные документы, оптимизирована деятельности компании — за счёт перераспределения и исключения дублирования функций сотрудниками, высококвалифицированным сотрудникам испытательно-лабораторного центра повышена заработная плата, улучшены условия труда для сотрудников.

Отмечается, что в результате этих мер, удалось добиться стабилизации ситуации: погашена задолженность по налогам и страховым взносам, выплачены долги по зарплате.