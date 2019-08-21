Москва, , 22:46 — REGNUM

Курс евро на торгах вечером 21 августа опустился ниже отметки 73 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

По состоянию на 22:25 мск курс евро упал на 91 копейку относительно уровня открытия торгов и составил 72,95 рубля. Тем временем доллар подешевел на 73 копейки — до 65,83 рубля.

Напомним, 15 августа курс евро на бирже поднимался выше 74 рублей впервые с начала апреля текущего года. 19 августа доллар поднимался выше 67 рублей впервые с середины февраля.

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