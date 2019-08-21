История вопроса

Содержит новости по различным вопросам двустороннего сотрудничества США и Мексики, в особенности, по проблеме нелегальной миграции из Мексики и других стран Латинской Америки на территорию США и по вопросам взаимодействия стран в рамках NAFTA, а также негативные перспективы данного взаимодействия в свете намерений Трампа по выходу из состава блока.