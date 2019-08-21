Посёлок Вохма, Костромская область, , 22:31 — REGNUM

В Павинском и Вохомском районах Костромской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» идёт масштабный ремонт участков на трассе Пыщуг — Павино — Вохма — Боговарово, — пишет пресс-служба администрации региона.

В 2019 году здесь будет приведено в нормативное состояние 7 км пути, а за время реализации национального проекта дорожники отремонтируют все 100 км трассы.

«Сегодня ремонт идёт масштабно, а на следующий год объёмы работ ещё увеличатся. Благодаря национальному проекту появилась возможность привести в нормативное состояние всю главную транспортную артерию северо-востока области. Появляются новые возможности для эффективной деятельности местных товаропроизводителей, для открытия и успешного ведения бизнеса, а самое главное, создаются условия для комфортного проживания людей в отдалённых районах Костромской области», — отметил депутат Костромской областной Думы Вадим Курбанов.

В Павинском районе на дороге Пыщуг — Павино — Вохма — Боговарово трудятся дорожники ООО «Дорстрой». На участке протяжённостью 3 км выполнено 60% работ. Отремонтированы водопропускные трубы, закончена укладка нижнего выравнивающего слоя. Следующий этап — укладка верхнего слоя. В 2020 году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в районе планируется отремонтировать ещё 5 км трассы.

В Вохомском районе местный филиал Костромаавтодора ремонтирует участок длиной 4 км, на трех из них уже уложен выравнивающий слой.

В работе применяется новая техника. В следующем году в процесс включится современный асфальтобетонный завод в Вохме. Ведется его монтаж. Производительность новой асфальтосмесительной установки составит до 80 тонн в час.