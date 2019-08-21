Туркмения, , 20:28 — REGNUM

В первой полугодии 2019 года объем вредных выбросов в атмосферу в Туркмении смогли уменьшить сразу на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, пишет «Orient».

По информации национального статистического комитета, достигнуть таких результатов удалось благодаря применению в промышленности современных экологически чистых и ресурсосберегающих технологий, а также увеличению штрафов за вредные выбросы.

Так, в январе — июне текущего года сотрудники министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркмении провели 1 857 экологических инспекций на предприятиях и в организациях, а также проверили 33 единицы морских судна и 10 238 автомобилей и тепловозов.

По их результатам на выявленных нарушителей природоохранного законодательства наложены административные штрафы.