Горно-Алтайск, , 19:26 — REGNUM

В среду, 21 августа, делегация Корпорации МСП под руководством генерального директора Александра Бравермана и временно исполняющий обязанности главы региона Олег Хорохордин провели в Республике Алтай стратегическую сессию по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства, сообщается на официальном портале правительства республики. В ходе стратегической сессии представители Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства приняли участие в презентации трех инвестиционных проектов Республики Алтай, которым может быть оказана кредитно-гарантийная поддержка корпорации. В их числе — ООО «Экоспецстрой» (строительство лесоперерабатывающего комплекса), ОАО «Пилигрим» (строительство детского оздоровительного комплекса), ООО «Жемчужины Алтая» (строительство лечебно-оздоровительного круглогодичного лагеря для детей с образовательным уклоном). Общий объем инвестиций в проекты может достигнуть 539 млн рублей. В рамках презентации проектов врио Главы Республики Алтай Олег Хорохордин сказал: «В Республике Алтай установка на поддержку малого и среднего предпринимательства особенно актуальна. Мы позиционируем себя как экологически чистый регион, где нужно развивать «зеленую», экологичную экономику, в первую очередь, сельское хозяйство, с акцентом на глубокую переработку продукции, а также туризм. Именно в этих отраслях мы видим наибольший потенциал, который нужно эффективно использовать в интересах населения, именно здесь будут создаваться новые инвестиционные площадки, предприятия и рабочие места».Глава Корпорации МСП Александр Браверман отметил результаты совместной работы по поддержке малых и средних компаний в регионе.

«Очень важно, что мы готовы оказать содействие на общую сумму 539 млн рублей, были приняты решения по трем проектам. Это более 120 дополнительных рабочих мест, и в большей части квалифицированных. Что еще более важно — все проекты совпадают с планом развития Республики Алтай, который был подготовлен на основе обращений граждан. Это принципиально новый подход, который руководство региона сейчас претворяет в жизнь», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман.

Как подчеркнул руководитель корпорации, подобные сессии будут носить регулярный характер. При этом после реализации трех проектов Александр Браверман обязался прибыть в республику и проинформировать предпринимательское сообщество о полученных результатах.

Он также отметил, что сотрудничество Корпорации МСП и Правительства Республики Алтай позволяет обеспечить активное развитие сегмента малого и среднего предпринимательства в регионе, способствует развитию инфраструктуры поддержки бизнеса. Так, объем привлеченной финансовой поддержки по низкой процентной ставке предпринимателями республики в рамках Национальной гарантийной системы в настоящее время составляет около 931 млн рублей.

В частности, финансовую поддержку получил Медицинский реабилитационно-оздоровительный центр «РелаксМакс». Компанию профинансировали по низкой процентной ставке под поручительство Корпорации МСП по Программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. Модернизация центра обеспечила расширение ассортимента предоставляемых услуг, создание новых рабочих мест, что дало увеличение числа пользователей сервисов центра.

В течение дня состоялась презентация сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП. Представители Корпорации МСП провели встречу с предпринимателями республики, где рассказали о работе ресурса, который может быть полезен как для владельцев бизнеса, так и тех, кто только планирует открыть свое дело. С помощью Портала можно выбрать оптимальный вид бизнеса, наилучшее местоположение, рассчитать бизнес-план, узнать о конкурентах, получить информацию о кредитных продуктах для малого и среднего бизнеса, мерах государственной поддержки, закупках крупнейших заказчиков с государственным участием и другое.

«Корпорация МСП с ее структурами, в частности, МСП-банком — один из наших важнейших партнеров. Среди мер поддержки — льготное кредитование, консультирование и учеба, гарантирование, использование Портала Бизнес-навигатора МСП. Мы планируем плодотворно, долгосрочно и взаимовыгодно сотрудничать с корпорацией», — прокомментировал встречи врио главы республики Олег Хорохордин.