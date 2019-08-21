Самара, , 19:25 — REGNUM

В Исаклинском районе Самарской области на продажу выставлено здание образовательно-культурного центра, которое является муниципальной собственностью. Начальная стоимость определена в сумме 50 млн рублей. Соответствующее постановление подписал глава администрации района Валерий Ятманкин, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Выставляемое на продажу здание построено в 2005 году и находится в деревне Старый Шунгут Исаклинского района по улице Центральная, д. 33А. Согласно документу, на продажу выставлен образовательно-культурный центр площадью 4030 кв. метров, также в состав входят котельная и гараж. Земельный участок, на котором расположены объекты, относится к категории земель населенных пунктов, видом разрешенного использования — «для использования в целях строительства образовательно-культурного центра».

Цена первоначального предложения определена в сумме 50 003 800 рублей, в том числе стоимость здания составляет 47 886 400 рублей (с учетом НДС). Для участия в торгах необходимо внести 10 000 760 рублей задатка.

Продажа будет проводиться посредством публичного предложения имущества. Участников продажи определят 18 сентября, торги запланированы на 20 сентября.

Между тем, по данным местных СМИ, образовательно-культурный центр представляет собой малокомплектную школу-сад, где дети получали образование несколько лет, затем она была закрыта.