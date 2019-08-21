Грозный, , 19:25 — REGNUM

Власти Чечни разрабатывает программу развития нефтедобывающей компании «Чеченнефтехимпром» (ЧНХП). Об этом 21 августа на своей странице в Instagram сообщил председатель правительства региона Муслим Хучиев.

«АО «Чеченнефтехимпром» является одним из основных предприятий в нефтедобывающем секторе региона, и эффективное использование ресурсов компании напрямую влияет на социально-экономическое развитие республики <…> Дал поручения ответственным органам исполнительной власти и руководству ЧНХП, направленные на дальнейшее развитие компании. В частности, завершить работы по разработке программы и плана мероприятий по развитию ЧНХП», — написал премьер-министр республики.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года указом президента России Владимира Путина полный пакет акций компании «Чеченнефтехимпром», находившейся в федеральной собственности, был передан Чечне. Глава республики Рамзан Кадыров тогда заявил, что этот шаг даст новый толчок для ускорения развития экономики региона, а также создаст новые производства и рабочие места.