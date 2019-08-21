Ташкент, , 19:03 — REGNUM

Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом строительства горно-металлургического комплекса на базе Тебинбулакского месторождения в Караузякском районе Каракалпакии, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Сырьевой резерв месторождения оценивается в объеме 1,1 миллиарда тонн, согласно предварительным расчетам здесь планируется добывать 33 миллиона тонн руды в год и получать из нее 1,5 миллиона тонн железа.

«Горно-металлургический комплекс будет обладать годовой производственной мощностью 900 тысяч тонн арматуры, 225 тысяч тонн проволоки, 375 тысяч тонн уголков, швеллеров и других материалов. Реализация проекта будет способствовать замещению значительного объема импорта и устойчивому развитию промышленности. Комплекс обеспечит работой более 2 тысяч человек. Планируется экспортировать 35 процентов продукции», говорится в сообщении.

Ранее, в июле этого года, ИА REGNUM опубликовало обширный материал по развитию металлургической отрасли в Узбекистане.

Месторождение на Тебинбулаке было открыто в 1937 году геологами Я. Висневским, в 1966—1970 годах его доразведовали В. Баранов и К. Кромской. Установленные запасы — 3 миллиарда тонн титаномагнетитовых руд, в руде, кроме железа, содержатся также ванадий, хром, марганец, цинк