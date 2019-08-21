Бишкек, , 19:00 — REGNUM

Горнорудная компания «Centerra Gold Inc», разрабатывающая крупнейшее в республике золоторудное месторождение «Кумтор», единовременно перечислит в недавно учрежденный правительством Киргизии Фонд социального партнерства по развитию регионов $5 млн (333,9 млн рублей), пишет «Economist.kg».

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Помимо этого в новом стратегическом соглашении, заключенном между канадским инвестором и киргизстанскими властями, в этот фонд ежемесячно будут поступать отчисления в размере 0,4% от валового дохода «Кумтора».

Правительство Киргизии пообещало, что деньги фонда будут тратиться исключительно на финансирование проектов по развитию регионов республики.

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