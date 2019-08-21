Кострома, , 18:59 — REGNUM

В 2020 году на ремонт 15 километров дорог в Костроме потратят более 500 миллионов рублей. Прежде всего планируется отремонтировать самые проблемные городские улицы, — сообщает K1news.

Предполагается, что рабочие починят 15 улиц и территории у продуктовых рядов в центре Костромы. На этих участках планируют оборудовать новые пешеходные переходы, остановки общественного транспорта и дополнительные парковки.

Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».