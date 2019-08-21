Челябинск, , 18:05 — REGNUM

В Челябинской области за 2019 год планируется провести капитальный ремонт в 1713 домах. Об этом депутатам Заксобрания сообщил руководитель регионального оператора капремонта Вадим Борисов.

По его словам, всего предстоит выполнить 14 067 различных видов работ и соответствующих услуг. При этом сейчас выполнено 2764 разных вида работ и услуг на общую сумму 718,8 млн рублей.

Сейчас подрядчики занимаются 8240 видами работ и услуг, сумма составляет 3,042 млрд рублей.