Челябинск, 21 августа 2019, 18:05 — REGNUM
В Челябинской области за 2019 год планируется провести капитальный ремонт в 1713 домах. Об этом депутатам Заксобрания сообщил руководитель регионального оператора капремонта Вадим Борисов.
По его словам, всего предстоит выполнить 14 067 различных видов работ и соответствующих услуг. При этом сейчас выполнено 2764 разных вида работ и услуг на общую сумму 718,8 млн рублей.
Сейчас подрядчики занимаются 8240 видами работ и услуг, сумма составляет 3,042 млрд рублей.