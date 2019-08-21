Белгород, , 18:04 — REGNUM

На территории Старооскольского городского округа Белгородской области запускают новое импортозамещающее производство пуленепробиваемого стекла и безопасного стекла триплекс. Проектная мощность предприятия составит 7 500 кв. м. в месяц, ожидаемая выручка прогнозируется в размере 200 млн рублей, сообщили 21 августа в пресс-службе регионального департамента экономического развития.

Производство не имеет аналогов в Черноземье. Уже проведены пуско-наладочные работы, предпусковые мероприятия и пробный запуск оборудования по промышленной переработке и закалке листового стекла. Официальное открытие предприятия намечено на октябрь 2019 года. Сметная стоимость проекта составляет 56,5 млн. рублей. На предприятии будет создано не менее 30 новых рабочих мест.

Проект реализует Департамент экономического развития области и старооскольское ООО «Остек». Предприятие работает с 2008 года, в основном занимается промышленной переработкой и закалкой листового стекла. Предприятие поставляет продукцию потребителям Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Московской областей.