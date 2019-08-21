Курган, , 17:51 — REGNUM

В Курганской области проведут инвентаризацию реестра специальностей, по которым ведётся профессиональная подготовка в учреждениях среднего профессионального образования региона. Подготовку кадров перед началом нового учебного года глава Зауралья Вадим Шумков обсудил на совещании 21 августа 2019 года.

«Все специальности, по которым мы ведём подготовку в рамках деятельности средне-специальных учебных заведений, закладываются нами через госзадание. Что мы пропишем и профинансируем, то и получим. Мы должны провести донастройку нашей образовательной системы на текущие потребности нашей экономики и социальной сферы», — сказал Вадим Шумков.

В Курганской области действует 20 учреждений среднего профессионального образования, в которых очно обучаются более 15,5 тыс. человек по 109 специальностям. При этом пять училищ готовит в год по 200 учителей физкультуры. А то явный перекос.

Глава региона акцентировал внимание на важной роли профобразования в социализации детей-сирот. Обсуждалась на совещании и тема подготовки IT-специалистов, которые нужны региону в связи с цифровизацией экономики. На базе Курганского технологического колледжа в этом году будет создан IT-колледж. Сейчас идет подготовка к его открытию. В 2019 году в учреждениях среднего профобразования по данному направлению набор увеличен до 380 бюджетных мест или на 31%.