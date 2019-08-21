Симферополь, , 17:41 — REGNUM

Для Крыма очень важно, чтобы подсолнечник, выращенный на полуострове, перерабатывался здесь же, а не вывозился на материк. Об этом 21 августа журналистам заявил министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин. Ранее, по его словам, 70−80% крымского подсолнечника вывозилось за пределы полуострова.

«Однако сегодня наши производственные мощности позволяют перерабатывать до 100 тонн подсолнечника в сутки и производить по 38 тонн жмыха и подсолнечного масла», — отметил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, «Первый крымский маслозавод» в Красногвардейском районе полуострова рассматривает выгодные предложения по экспортным поставкам в Сирию и Индию.

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