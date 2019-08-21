Симферополь, 21 августа 2019, 17:31 — REGNUM
Правительства Сирии и Индии выражают заинтересованность в импорте подсолнечного масла из Крыма. Об этом 21 августа журналистам сообщил министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.
По его словам, пока на предприятии производят только нерафинированное масло, но ближайшие месяцы будет установлен и запущен современный цех по рафинации и розливу масла.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Южном таможенном управлении РФ сообщили о том, что внешний товарооборот Крыма за первые полгода 2019 года составил 70,5 млн долларов.
Об этом: Внешний товарооборот Крыма превысил отметку в 70 млн долларов