Симферополь, , 17:31 — REGNUM

Правительства Сирии и Индии выражают заинтересованность в импорте подсолнечного масла из Крыма. Об этом 21 августа журналистам сообщил министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.

«Уже сегодня «Первый крымский маслозавод», расположенный в селе Климово Красногвардейского района, рассматривает выгодные предложения по экспортным поставкам в Сирию и Индию», — отметил министр.

По его словам, пока на предприятии производят только нерафинированное масло, но ближайшие месяцы будет установлен и запущен современный цех по рафинации и розливу масла.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Южном таможенном управлении РФ сообщили о том, что внешний товарооборот Крыма за первые полгода 2019 года составил 70,5 млн долларов.

Об этом: Внешний товарооборот Крыма превысил отметку в 70 млн долларов