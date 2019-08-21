Мадрид, , 17:25 — REGNUM

«Только время покажет, находимся мы или нет на пороге новой большой всемирной рецессии, — пишет сегодня, 21 августа, испанское издание El Mundo. — Что можно сказать с уверенностью, так это то, что страх перед ее приближением растет, пока проходят летние дни, и инвесторы уже несколько недель погружены в отчаянные поиски убежища. Тем временем важнейшие экономики мира занимают позиции, далекие от доверия к «политике облегчения бремени», к которой могут обратиться центральные банки».

После противоречивого пакета мер по стимулированию экономики, предложенного немецким правительством, маневры Китая (направленные на то, чтобы иметь относительную свободу действий при столкновении с Соединенными Штатами) привели к тому, что Дональд Трамп вчера тоже завершил работу над собственным планом. Американский президент рассчитывает поощрить внутренний спрос и лучше подготовиться к периоду неопределенности.

Испания при этом пока не предлагает никаких мер. По одной простой причине — в стране до сих пор не сформировано правительство.