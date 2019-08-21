Воронеж, , 17:22 — REGNUM

На 2,6% снизились реальные денежные доходы жителей Воронежской области в первом полугодии 2019 года по сравнению с тем же периодом 2018 года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Воронежстата. Номинальные доходы населения за шесть месяцев составили 409,8 млрд рублей, что на 2,4% выше показателя 2018 года, среднедушевой доход воронежцев составил 29 тыс. 338 рублей и по сравнению с январем-июнем прошлого года увеличился на 2,7%.

При этом в Воронежстате отмечают рост заработной платы в регионе, даже с учётом инфляции, на 1,3% — в январе-июне средняя зарплата составила 32 тыс. 528,8 руб. Фиксируют специалисты и рост потребительских расходов — за год на 6,7%: всего воронежцы с начала года потратили 374,7 млрд рублей. В Воронежстате отмечают рост покупательной способности воронежцев на водку (на 3%), но снижение по мясу, рыбе, сливочному маслу и яйцам. Чаще воронежцы стали покупать одежду, обувь, бытовую технику.

«На рынке платных услуг наблюдалось увеличение покупательной способности населения по плате за жилье (на 12%), абонентской плате за неограниченный объем местных телефонных соединений (на 2%); снижение произошло по плате за холодное и горячее водоснабжение и водоотведение (на 13−15%), отопление (на 6%), электроэнергию (на 4%), газ сетевой (на 2%). Средний житель области на свои денежные доходы мог совершить в городском транспорте на 7 поездок меньше, чем в январе-июне 2018 года», — сообщили в Воронежстате.

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