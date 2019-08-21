Воронеж, 21 августа 2019, 17:22 — REGNUM
На 2,6% снизились реальные денежные доходы жителей Воронежской области в первом полугодии 2019 года по сравнению с тем же периодом 2018 года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Воронежстата. Номинальные доходы населения за шесть месяцев составили 409,8 млрд рублей, что на 2,4% выше показателя 2018 года, среднедушевой доход воронежцев составил 29 тыс. 338 рублей и по сравнению с январем-июнем прошлого года увеличился на 2,7%.
При этом в Воронежстате отмечают рост заработной платы в регионе, даже с учётом инфляции, на 1,3% — в январе-июне средняя зарплата составила 32 тыс. 528,8 руб. Фиксируют специалисты и рост потребительских расходов — за год на 6,7%: всего воронежцы с начала года потратили 374,7 млрд рублей. В Воронежстате отмечают рост покупательной способности воронежцев на водку (на 3%), но снижение по мясу, рыбе, сливочному маслу и яйцам. Чаще воронежцы стали покупать одежду, обувь, бытовую технику.
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