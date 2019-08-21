Бишкек, , 16:59 — REGNUM

За семь месяцев 2019 года в Киргизии строители сдали в эксплуатацию 4,8 тысячи индивидуальных жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба национального статистического комитета республики.

Их общая площадь составила 551,3 тысячи квадратных метров, что на 15,1% превышает показатель аналогичного периода 2018 года.

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Первое место по площади введенных в действие индивидуальных жилищ занимает Джалал-Абадская область — 112,6 тысячи квадратных метров. На втором месте расположилась Ошская область — 112,4 тысячи. На третьем месте оказалась Чуйская область — 82,9 тысячи.

Ненамного отстает от нее столица Киргизии, город Бишкек — 82,3 тысячи квадратных метров.

Затем следуют Иcсык-Кульская область — 48,3 тысячи квадратных метров, Баткенская область — 36,6 тысячи и Таласская область — 29,2 тысячи.

Замыкают список Нарынская область — 23,9 тысячи квадратных метров и «южная столица» Киргизии, город Ош — 23,1 тысячи.

По сравнению с январем — июлем 2018 года ввод в действие индивидуальных жилых домов увеличился во всех регионах, при этом, наиболее значительно, в Джалал-Абадской области — на 29,5%, в городе Ош — на 22,9%, в городе Бишкек — на 17,5%, а также в Ошской области — на 14,5%.

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