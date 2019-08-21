Цхинвал, , 16:45 — REGNUM

21 августа кабинет министров Южной Осетии внес изменения в Налоговый кодекс республики. Изменения кодекса предусматривают льготы для лиц, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории республики, сообщает ИА «Рес».

Как отметил вице-премьер, заместитель министра экономического развития республики Геннадий Бекоев, внесенные в Налоговый кодекс изменения позволят реализовать налоговые льготы, предусмотренные законом «Об инвестиционной деятельности», и обеспечить дополнительные преференции для инвесторов.

Теперь учредителям организаций, реализующих преференциальные инвестиционные проекты, предоставлены льготы на уплату налогов на доходы физических лиц. Для организаций, реализующих преференциальные инвестиционные проекты, установлена налоговая ставка по налогам на прибыль организаций и на имущество организаций в размере 0% процентов. Также для организаций предусмотрены льготы по налогам по ставке, уменьшенной на 50% процентов.