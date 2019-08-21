Воронеж, , 16:22 — REGNUM

Генеральный директор ООО «Городские парковки» — оператора платных парковок в Воронеже — направил жалобу в Центральный районный суд на постановление Управления Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области о привлечении к ответственности за недобросовестную конкуренцию. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда. Рассмотрение дела назначено на 9 сентября.

Истец просит суд отменить постановление УФАС о привлечении его к административной ответственности в виде штрафа в 13 тыс. рублей за неисполнение ранее выданного антимонопольным ведомством предупреждения. Заявитель ссылается на «нарушение порядка привлечения к административной ответственности и отсутствие состава административного правонарушения». По мнению истца, ООО «Городские парковки» выполняло обязательства в рамках соглашения с администрацией города и ежемесячно выплачивает муниципальному образованию концессионную плату в виде доли (процента) от общего дохода (выручки).

Как сообщало ИА REGNUM, спор УФАС и ООО «Городские парковки» длился несколько месяцев. Еще в январе 2019 года УФАС выдало компании предупреждение о необходимости прекратить использовать термин «муниципальная парковка». Сначала представители концессионера настаивали, что термин применять правомочно, так как земля, используемая под парковками — муниципальная, однако позже обратились в УФАС с ходатайством продлить срок исполнения предписания до 1 апреля. В начале апреля УФАС возбудило дело по признакам нарушения ст. 14.2 Закона «О защите конкуренции», а в мае признало ООО виновным в нарушении закона о конкуренции.

Платные парковки в Воронеже заработали в октябре, организатором парковок выступила компания ООО «Городские парковки», с которой у администрации Воронежа заключен договор концессии. Всего создано шесть тысяч парковочных мест, стоимость часа парковки — 40 рублей, при этом плата взимается только по рабочим дням.

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