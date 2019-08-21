Санкт-Петербург, , 16:16 — REGNUM

Компания «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС), которая управляет петербургским международным аэропортом «Пулково», может прекратить обслуживание рейсов базового перевозчика воздушной гавани — авиакомпании «Россия». Причиной называются финансовые разногласия двух компаний.

Аэропорт «Пулково» Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам источника ТАСС в «России», ВВСС сообщила авиаторам о просроченной задолженности перевозчика перед аэропортом в размере 123 млн рублей.

«После тщательного расследования авиакомпанией причин появления этой задолженности выяснилось, что аэропорт в одностороннем порядке потребовал от своего крупнейшего партнера <…> предоплату», — рассказали в авиакомпании «Россия».

В авиакомпании заявили, что подобными действиями менеджмент ВВСС «нивелирует усилия прошлых лет <…> по развитию маршрутной сети и увеличению пассажиропотока из Северной столицы» и пообещали предпринимать для разрешения проблемы «все доступные законом действия».

В пресс-службе ВВСС, в свою очередь, сообщили, что окончательное решение о приостановке обслуживания рейсов авиакомпании «Россия» на сегодняшний день не принято, добавив, что такая возможность допускается в связи с задолженностью перевозчиков.

В управляющей компании аэропорта «Пулково» настаивают на своем праве требовать предоплату за обслуживание рейсов в случае просрочки платежей со стороны авиакомпаний.

По данным ТАСС, поводом для изменения условий сотрудничества ВВСС с «Россией» могли стать новые критерии аэропорта при обслуживании авиакомпаний. Согласно им, с 1 августа 2019 года право обслуживаться без предоплаты может получить только та авиакомпания, которая показала в прошлом году 10-процентный рост пассажиропотока из «Пулково».

Самолет а/к «Россия» в «Пулково» Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным пресс-службы ВВСС, аэропорт «Пулково» в январе-июле 2019 года обслужил 10 млн 974 тыс. 250 пассажиров, что на 9,1% превышает результат за аналогичный период 2018 года. Лидерами среди российских авиакомпаний по объему авиаперевозок в «Пулково» по итогам января-июля 2019 года стали «Россия», «Аэрофлот», «Победа», S7 Airlines и «Уральские авиалинии». В сумме они обслужили 61,2% общего пассажиропотока «Пулково» за указанный период.

По данным авиакомпании «Россия», на нее приходится 29,6% от общего объема перевозки пассажиров в «Пулково».

Аэропорт «Пулково» занимает четвертое место по объему пассажиропотока в России после аэропортов Московского авиационного узла.