Вильнюс, , 16:11 — REGNUM

Литва в этом, 2019 году, суммарно должна будет заплатить в бюджет ЕС не 385 млн евро, которые ранее были зарезервированы литовскими властями, а 481,5 млн евро, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 21 августа.

По данным министерства финансов Литвы, это произошло из-за пересмотра бюджета ЕС и пересчёта налоговых балансов. Дополнительные деньги правительство намерено заимствовать, а заплатить их необходимо до 2 сентября.

Напомним, что с 2021 года ЕС начнёт резко снижать финансовую помощь Литве, а взнос Литвы, наоборот, будет увеличиваться.