Чебоксары, , 16:07 — REGNUM

В Чувашии по делу о банкротстве молочного предприятия минэкономразвития республики пытается взыскать более 4,5 млн рублей, выделенных ранее в виде государственной поддержки. Речь идёт об обществе «Милка-ЛТД», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Арбитражный суд Чувашии Arbitr.ru

Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашии по делу о банкротстве общества «Милка-ЛТД» заявило о включении в реестр требований кредиторов требования в сумме 4 538 771,29 рублей. Отмечается, что основанием возникновения является решение Арбитражного суда Чувашской Республики по двум делам — в 2017 и 2019 годам.

Согласно картотеке суда, первый иск подан в ноябре 2016 года в отношении ООО «Козловский молочный завод». Причиной стало неисполнение ряда обязательств по договору от 6 апреля 2015 года, предусматривающего предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях развития и модернизации производства товаров. В министерстве ссылались на то, что общество «по итогам отчётного периода 2015 года не обеспечило достижение ни одного из показателей, которые были заявленные им при предоставлении государственной поддержки из республиканского бюджета Чувашской Республики». Размер исковых требований составил 2 979 449 рублей 15 копеек.

В мае 2017 года Арбитражный суд Чувашии удовлетворил требование министерства, приняв решение о взыскании заявленной суммы. Также была выиграна кассационная и апелляционная инстанции.

Несмотря на неисполнение обязательств, 2 августа 2016 года с обществом был заключён аналогичный договор. В минэкономразвития Чувашии сослались на то, что отчёт об исполнении договорных обязательств представлен не был, однако иск, согласно картотеке Арбитражного суда Чувашии, был подан только 1 апреля 2019 года, речь идёт о сумме в размере 1 559 322 рублей 14 копеек. 31 июля 2019 года Арбитражный суд Чувашии удовлетворил иск министерства.

Определением Арбитражного суда Чувашии от 30 апреля 2019 была произведена замена ответчика с общества «Козловский молочный завод» на общество «Милка-ЛТД»

Отметим, решением Арбитражного суда Чувашии от 11 июля 2019 года общество «Милка-ЛТД» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев до 11 января 2020 года.

По данным ЕГРЮЛ, общество «Милка-ЛТД» зарегистрировано в 2006 году и находилось в Козловке. В декабре 2017 года юридическим лицом принято решение об изменении места нахождения, выбрана Москва. Уставный капитал компании — 10 тыс. рублей, единственным участником числится Павел Павлов. Основной вид деятельности — производство молока (кроме сырого) и молочной продукции.