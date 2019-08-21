Сеул, , 16:03 — REGNUM

Южнокорейский производитель и поставщик оригинального оборудования Mando Corporation расширяет сотрудничество с индийскими автопроизводителями. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, южнокорейская компания получила награду за высокое качество (Quality Excellence Award) на ежегодной партнерской конференции индийской компании Tata Motors, проходившей в Риме 9 августа.

Как отметили представители компании, Mando Corporation также получила награду «Лучший поставщик» и «Лучший производитель» на партнерском мероприятии другой индийской компании Mahindra & Mahindra, проходившем в Берлине в июне текущего года.

Известно, что южнокорейская компания Mando Corporation впервые вышла на индийский рынок в 1997 году.